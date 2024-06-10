الكونغو الديمقراطية تحبط توجو وتلاحق السودان

حقق منتخب الكونغو الديمقراطية، فوزا صعبا بهدف نظيف، على حساب ضيفه التوجولي، على ملعب الشهداء في كينشاسا، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. سجل هدف اللقاء، اللاعب ميشاك إيليا في الدقيقة السادسة.

وشهدت المباراة، مشاركة ثنائي الدوري المصري، فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز في صفوف الكونغو الديمقراطية، على حساب صامويل إيسيندي في الدقيقة 62. كما شارك أيضا التوجولي ياو أنور مهاجم البنك الأهلي، في الدقيقة 68، كبديل.

ورفع منتخب الكونغو، رصيده، بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر إلى 7 نقاط، ليتقاسم الوصافة مع السودان.

فيما توقف رصيد توجو عند 3 نقاط في المركز الرابع، دون تحقيق أي انتصار.

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