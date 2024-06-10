مستشار الأمن القومي في الإمارات يبحث مع مايكروسوفت التعاون في التكنولوجيا المتقدمة!

أجرى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي ومستشار الأمن الوطني، لقاءً أمس في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية مع بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، لبحث وتعزيز علاقات التعاون والشراكة في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

وعبّر سموه عبر صفحته على منصة “إكس” عن النقاش الذي دار مع بيل غيتس حول تطوير هذه العلاقات وتعزيزها، خاصة فيما يتعلق بالتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي. وأشار سموه إلى أن هذه التقنيات تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الإنتاجية وتعزيز الابتكار في الشركات والمؤسسات، مما يسهم في تحسين نوعية حياة البشر وبناء مستقبل أفضل.

وفي إطار هذه الزيارة، التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد أيضاً ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة والتعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وذلك من خلال تقديم بيئة رقمية وحلول ذكية تعزز فرص الابتكار والنمو في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وفرص الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها في رفع كفاءة الأعمال وتحسين الإنتاجية في قطاعات العمل، والخدمات التي تؤدي إلى تحسين جودة الحياة.

وأكد الجانبان أهمية توظيف الشراكة الاستراتيجية القائمة في تبادل الأفكار وإقامة المشاريع والمبادرات المشتركة وتسخير العلوم والابتكارات، وتحقيق الاستفادة القصوى منها للنهوض بالاقتصادات وتحقيق الرفاه الاجتماعي العالمي.

صحيفة البيان