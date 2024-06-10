“تيك توك” يختبر خاصية “شرائط سناب شات”

ويمكن للمستخدمين غلق خاصية التنبيهات من خلال قائمة الإعدادات ثم الخصوصية ثم التنبيهات ثم إعدادات الشرائط. كما تتيح القائمة خيار إيقاف تنبيهات شرائط التطبيق.

يذكر أن تطبيق سناب شات هو الأشهر في توفير خاصية ستريكس، ويتيح رمزا بين الأصدقاء يشير إلى مدى قوة علاقة المستخدم بشخص آخر، ومعدل التفاعل بينهما. ويحاول تطبيق تيك توك توفير أجواء مماثلة بين المستخدمين عبر خاصية الشرائط.

صحيفة البيان