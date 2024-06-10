روسيا تزف بشرى سارة بشأن لقاح جميع أنواع السرطانات

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن النتائج الأولية للدراسات قبل السريرية للقاح السرطان قد يتم تقديمها في نهاية هذا العام.

وفي تصريح صحافي خلال منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أكد موراشكو أن اللقاح يخضع حالياً للدراسات ما قبل السريرية، ومن المتوقع الحصول على نتائجها الأولية بحلول نهاية العام، مما سيمكن من بدء التجارب السريرية.

أوضح أن اللقاح تم تطويره بشكل مشترك من قبل عدة فرق علمية من مركز أبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة “غاماليا”، ومعهد موسكو لأبحاث الأورام “غرتسين”، والمركز الوطني للأبحاث الطبية للأورام “بلوخين”.

وفي إشارة إلى النجاح الأولي للقاح، أعلن الأكاديمي ألكسندر غينسبورغ أن اللقاح الروسي المضاد لجميع أنواع السرطان اجتاز بنجاح الاختبارات التي أجريت على الفئران المخبرية. تم اختبار اللقاح على فئران مصابة بالورم الميلانيني، حيث لاحظ الباحثون انخفاضًا كبيرًا في حجم الورم بعد تلقيحها.

ويشير الأكاديمي في حديث لـ Gazeta.Ru على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إلى أن اللقاح اجتاز الاختبارات على الفئران، ومن المتوقع أن يعطى هذا اللقاح لمرضى السرطان عن طريق الحقن في الورم الخبيث مباشرة أو سيحقن في العضل وفقا لحالة المريض.

ويقول: “الميزة الأهم لهذه التكنولوجيا هي أنها تسمح بإنشاء تركيزات كبيرة جدا من المستضد المستهدف في الخلايا، أي البروتين أو الببتيدات التي شفرها المبتكر في mRNA. وهذا ضروري لكي تتمكن منظومة مناعة الشخص المصاب من التمييز بين الخلية السليمة والخبيثة”.

ويضيف: “لقد أثبتنا أنه من الضروري إما حقن اللقاح في الورم أو في العضل. لإنه إذا أعطي على شكل قطرات عبر الفم، فإنه سيصل إلى الكبد لأنه مغلف بغلاف دهني. أما في حالة حقنه في الورم او العضلات فإنه سوف يتوزع بالتساوي في جميع أنحاء الجسم”.

صحيفة البيان