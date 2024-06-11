تثبت أنَّ “الثوم” يضبط مستويات السكَّر والكوليسترول .. 29 دراسةً علميَّةً

اكتشف علماء جامعة جنوب شرق الصِّين، أنَّ الثومَ يعمل بفعاليَّة على تطبيع مستوى الجلوكوز والكوليسترول في الدَّم.

ووفقًا لـ”gazeta.ru” الروسي، فتشير مجلة “Nutrients” إلى أنَّ العلماء توصَّلوا إلى هذا الاستنتاج، بعد إجراء تحليل التلوي لنتائج 29 دراسةً علميَّةً سابقةً منشورةً عن تأثير المنتجات النباتية والتوابل على صحَّة القلب والأوعية الدمويَّة للإنسان. وقد شارك في هذه الدراسة 1567 شخصًا، أعمارهم بين 18 – 80 عامًا من دولٍ مختلفةٍ.

ووفقًا للباحثين، شملت التجارب أشخاصًا أصحَّاءَ وأشخاصًا يعانون من النوع الثاني من داء السكَّري، وأمراض القلب، ومرض الكبد الدهني غير الكحولي، واحتشاء عضلة القلب، والسُّمنة، وارتفاع مستوى ضغط الدَّم، ومتلازمة المبيض المتعدِّد الكيسات. تناول المشاركون في الدراسة الثوم بشكله الطبيعي، وعلى شكل مسحوق، وكذلك بشكل مستخلص ومكملات غذائية.

وأظهرت نتائج تحليل التلوي، أنَّ تناول الثوم بمختلف أشكاله يؤثِّر إيجابيًّا في تخفيض مستوى السكَّر والكوليسترول في الدَّم.ويعتقد الباحثون أنَّ الخصائص المفيدة للثوم ترجع إلى قدرته على تسريع إنتاج مركب عضوي يُسمَّى الأليسين في الجسم، الذي يعمل على تطبيع الدورة الدمويَّة، وله نشاط مضاد للميكروبات، ويمنع تكوين الدهون الثلاثية في الكبد.

جريدة المدينة