أنشيلوتي يفجرها: لن نشارك في مونديال الأندية!

يرفض نادي ريال مدريد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الموسعة 2025، التي ستقام النسخة الأولى منها في الولايات المتحدة.

ووفقا لشبكة “ريليفو” الإسبانية، فأن ريال مدريد يعارض الشكل الجديد لمونديال الأندية، ويرفض المشاركة في البطولة.

وقالت مصادر في ريال مدريد: “الموسم المقبل سنبدأه في أغسطس/آب، ثم ننهيه في يوليو/تموز. إنه جنون. سيقتلون اللاعبين”.

وستكون المباراة الرسمية الأولى لريال مدريد في الموسم الجديد (كأس السوبر الأوروبي) في 14 أغسطس/آب 2024، وإذا وصل الميرنجي إلى نهائي كأس العالم للأندية سينهون الموسم في 13 يوليو/تموز 2025، ما يعني أن أمامهم 11 شهرًا دون راحة تقريبًا.

وأشارت إلى أن ريال مدريد قد يصل إلى خوض 72 مباراة في الموسم المقبل، 7 منها في كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى عودة كأس الإنتركونتيننتال التي سيخوضها الميرنجي هذا العام.

في نفس الوقت، صرح كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، في حوار مع صحيفة “Il Giornale” الإيطالية: “الفيفا ينسى أن الأندية واللاعبين لن يشاركوا في تلك البطولة. مباراة واحدة لريال مدريد تساوي 20 مليون يورو ويريدون أن يعطونا هذا المبلغ مقابل كل البطولة. هذا غير مقبول. ريال مدريد، مثل أندية أخرى، سيرفض الدعوة”.

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