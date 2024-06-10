في عملية شهدت أحداث درامية بليبيا.. نادي الأهلي بنغازي يخطف لاعب الهلال السوداني جون مانو..يخفيه عن الأنظار يوم كامل ويقوم بتسجيله مقابل 450 ألف دولار للهلال ومثلها للاعب

بعد عملية شهدت أحداث درامية وقع لاعب نادي الهلال السوداني, جون مانو, عقداً مع نادي الأهلى بنغازي الليبي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فبعد سلسلة مع الأحداث الدرامية وصلت ذروتها قامت إدارة النادي الأهلي بنغازي باختطاف اللاعب حتى يكون بعيداً عن أى اندية منافسة وذلك على الطريقة السودانية فى التسجيلات.

ووفقاً لصحيفة “نادينا” السودانية فإن ادارة نادي الأهلى بنغازى كانت جادة فى الاستفادة من امكانيات السودانى الشاب الذي كان يلعب معاراً ضمن صفوف نادي الصداقة الليبي.

حيث تواصلت مع نائب رئيس الهلال محمد العليقى الذى وافق على بيع كرت اللاعب بعد العرض الذى قدمه النادى الليبى للهلال بـ 450 الف دولار و150 الف دولار سنوياً للاعب لمدة ثلاث مواسم تكفل بها راعى النادى خالد حفتر.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين