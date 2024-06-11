صلاح ينقذ مصر من فخ غينيا بيساو بالتعادل

تعادل منتخب مصر مع مضيفه غينيا بيساو بنتيجة 1-1، الاثنين، على ملعب (24 سبتمبر)، في إطار الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية، المؤهلة إلى كأس العالم 2026.وتقدم ماما بالدي لصالح غينيا بيساو، في الدقيقة 42، لكن نجم ليفربول، محمد صلاح، أنقذ الفراعنة من الفخ الغيني، مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 70.

ورفع منتخب مصر رصيده بذلك إلى 10 نقاط، في صدارة الترتيب، بينما ارتفع رصيد غينيا بيساو إلى 6 نقاط، في المركز الثاني.وشهدت الدقيقة 18 إصابة قوية لمصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، غادر على إثرها المباراة لصالح زميله أحمد أمين “أوفة”.وشارك إبراهيم عادل على حساب تريزيجيه، في صفوف الضيوف، كما دخل ناصر ماهر بدلا من أوفة، قبل أن يضيع صلاح هدفا جديدا، لينتهي اللقاء بالتعادل (1-1).

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