شاهد بالفيديو.. منتخب السودان يسعد الملايين ويحقق فوزاً تاريخياً وكبيراً على جنوب السودان في عقر داره ويتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم

أسعد المنتخب السوداني الملايين بعد تحقيقه انتصاراً تاريخياً وكبيراً على منتخب جنوب السودان بعقر داره ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين لمجريات المباراة التي جرت بملعب جوبا بعاصمة دولة جنوب السودان, فقد قدم صقور الجديان أداء بطولي استحقوا عليه الفوز بثلاثية نظيفة.

ومنح اللاعب والي الدين بوغبا التقدم لصقور الجديان قبل دقائق من نهاية الشوط الأول الذي شهد تفوق المنتخب السوداني.

وفي الشوط الثاني عزز المهاجم ياسر مزمل, تقدم الضيوف بهدف ثاني مستغل خطأ من دفاع منتخب جنوب السودان.

وقتل المهاجم محمد عبد الرحمن, أحلام منتخب جنوب السوداني في العودة للمباراة بتسجيله الهدف الثالث مع خواتيم المباراة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد منحت النتيجة المنتخب السوداني, صدارة المجموعة ب 10 نقاط وبفارق نقطتين عن المنتخب السنغالي الذي حل ثانياً خلف صقور الجديان بثماني نقاط.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين