السودان يستعيد الصدارة من السنغال بتصفيات المونديال بثلاثية نظيفة في جنوب السودان

حقق منتخب السودان فوزا كبيرا على مضيفه جنوب السودان بنتيجة 3/صفر، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

وأنهى منتخب السودان الشوط الأول متقدما بهدف والي الدين خضر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني أضاف ياسر مزمل ومحمد عبد الرحمن يوسف في الدقيقتين 51 و78.

ورفع السودان رصيده إلى 10 نقاط ليستعيد صدارة المجموعة الثانية، خلفه السنغال 8 نقاط والكونغو الديمقراطية 7 نقاط، بينما تجمد رصيد جنوب السودان عند نقطتين في المركز الخامس يليه موريتانيا بنقطة واحدة في ذيل الترتيب.

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