الشرطة: الزيارات المتكررة لارض المعركة تسهم في رفع الروح المعنوية لجميع المقاتلين

العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي لقوات الشرطة في إفادات (للمكتب الصحفي للشرطة) مستعرضا أهداف ونتائج زيارة الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين والوفد المرافق له لولاية الخرطوم.

تقرير /المكتب الصحفي للشرطة:

قام الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة بزيارة تفقدية لولاية الخرطوم للوقوف علي مجمل الأحوال الأمنية والجنائية والإدارية وتفقد أحوال القوات المرابطة في الثغور يرافقه اعضاء هئية ادارة الشرطة العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي لقوات الشرطة في أفادت للمكتب الصحفي للشرطة يستعرض نتائج وأهداف الزيارة*

*تفقد الأحوال الأمنية والجنائية*

في إطار الزيارات الراتبة لتفقد أحوال الشرطة بالولايات قام الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة رفقة اعضاء هيئة الادارة بزيارة الي شرطة ولاية الخرطوم بهدف تفقد قوات الشرطة وتقديم الدعم والسند لها بولاية الخرطوم محلية كرري للوقوف علي مجمل الأحوال الأمنية والجنائية بالولاية.

*استقبال الوفد*

فور وصول المدير العام لقوات الشرطة والوفد المرافق لولاية الخرطوم كان في استقباله الاستاذ احمد عثمان حمزة والي ولاية الخرطوم والفريق شرطة (حقوقي) د إبراهيم أحمد شمين مدير شرطة ولاية الخرطوم .

*توفير معينات العمل*

عقب ذلك انعقد اجتماع هيئة قيادة شرطة ولاية الخرطوم بمحلية كرري قدم خلاله السيد مدير عام قوات الشرطة تنويرا لهيئة القيادة عن المجهودات الكبيرة التي تقوم بها رئاسة قوات الشرطة في سبيل توفير معينات العمل وتنفيذ خطة الشرطة في العمل الجنائي وفي محال التدريب المتقدم استعدادا لمرحلة ما بعد الحرب بالإضافة لتحقيق الرضاء الوظيفي للفرد الشرطي وذلك بتسخير كافة الامكانيات المتاحة في مجال الخدمات الاجتماعية والصحية وتقديم الدعم. اللازم لقوات الشرطة.

*تفقد قوات الاحتياطي المركزي*

تلي ذلك قيام السيد مدير عام قوات الشرطة لمقر قوات الاحتياطي المركزي بامدرمان ووقف علي الروح المعنوية العاليه للقوات وقدم الدعم العيني والمعنوي للقوات المرابطة في ولاية الخرطوم.

*تفقد أقسام الشرطة*

عقب ذلك تفقد السيد مدير عام قوات الشرطة واعضاء هيئة الادارة قسم شرطة السوق وقسم شرطة امدرمان شمال واطمأن علي سير العمل بهما في اعمال الصيانة والتأهيل واللذان سيتم افتتاحمها في القريب العاجل.

*تفقد قوات العمليات والطوارئ*

كذلك قام السيد مدير عام قوات الشرطة بزيارة مقر قوات العمليات والطوارئ واطمأن علي الروح المعنوية العالية لهؤلاء المرابطين في الثغور وقدم الدعم لجميع القوة المرابطة .

*لقاء السيد مساعد القائد العام للقوات المسلحة*

قام السيد المدير العام والوفد المرافق له بلقاء الفريق اول ركن ياسر العطا مساعد القائد العام لقوات الشعب المسلحة بمقر إقامته بمنطقة كرري وبدوره اشاد مساعد القائد العام بدور الشرطة في تحقيق العملية الأمنية والجنائية بولاية الخرطوم ودور قوات الاحتياطي المركزي وقوات العمليات التي تعمل مع القوات المسلحة جنبا الي جنب في ميادين القتال كذلك ثمن دور الشرطة الكبير في تقديم الخدمات وتسهيل عودة المواطنين الي محلية كرري وأكد أن الزيارات المتكررة لارض المعركة تسهم في رفع الروح المعنوية لجميع المقاتلين من قوات الشرطة والقوات المسلحة وهيئة العمليات والمستنفرين مشيدا بالتنسيق الكبير للوحدات الأمنية المتواجدة بمحلية كرري من جهته أكد السيد مدير عام قوات الشرطة ان رئاسة قوات الشرطة ستسخر كافة امكانياتها لدعم واسناد الشرطة في ولاية الخرطوم.

وفي ختام الزيارة انعقد اجتماع لجنة تنسيق أمن ولاية الخرطوم برئاسة الوالي استمع فيه السيد المدير العام الي تنوير وافي وشامل من السيد والي ولاية الخرطوم عن الدور الكبير الذي تقوم به لجنة تنسيق شئون الأمن بولاية الخرطوم واطمأن علي الخطة المنفذة التي تسهم بلاشك في تحقيق الأمن وعودة الطمأنينة لمحلية كرري كما اشاد بالطوف المشترك والقوات التي تعمل ليل نهار تامينا للمواطنين بمحلية كرري مشيدا بالجهود الكبيرة التي يقوم بها السيد مدير عام قوات الشرطة في إسناد العملية الأمنية بمحلية كرري لتقوم بدورها كاملا.

*التمرد إلي زوال*