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شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر أبكى المتابعين.. بصوت عالي ومن المدرجات جمهور جنوب السودان يردد النشيد الوطني السوداني (نحن جند الله جند الوطن) مع لاعبي صقور الجديان

2024/06/11
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خطف جمهور منتخب جنوب السودان, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد لفتت رائعة قاموا بها خلال مباراة منتخبهم الأول أمام المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قامت جماهير المنتخب الجنوب سوداني, وفي مشهد مؤثر بترديد السلام الوطني السوداني (نحن جند الله جند الوطن) مع لاعبي صقور الجديان.

وأكد متابعون للمقطع أنهم ذرفوا الدموع عند سماعهم الجمهور بملعب جوبا الجديد, وهو يردد النشيد الوطني مع لاعبي السودان بحماس وحب كبيرين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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