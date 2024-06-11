فوائد البطاطا الحلوة.. كنز صحي يقى من أمراض العيون وغني بفيتامين سي

البطاطا الحلوة هي إحدى الأطعمة المحبوبة لدى الكثيرين، فهي تتميز بمذاق لذيذ وتوفر مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية للجسم. تحتوي البطاطا الحلوة على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تعزز صحة العين وتحافظ على الجلد، بالإضافة إلى دورها في توفير الطاقة والمساعدة في عملية إنقاص الوزن.

وفقًا للاستشارية في التغذية العلاجية، الدكتورة مارفي نمر علام، تعتبر البطاطا الحلوة مصدرًا قويًا للنشويات، حيث تحتوي كل 100 جرام على 20 جرامًا من الكربوهيدرات، كما أنها غنية بالألياف وخالية من الدهون، مما يجعلها مفيدة في عملية إنقاص الوزن.

وتوضح الدكتورة علام أن البطاطا الحلوة غنية بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين A الذي يعزز صحة البشرة والجلد، وفيتامين C الذي يدعم جهاز المناعة. كما أنها مصدر ممتاز للبوتاسيوم الذي يحافظ على صحة القلب والكالسيوم الضروري لصحة العظام.

ومع ذلك، تحذر الدكتورة علام من الإفراط في تناول البطاطا، حيث يمكن أن تتسبب الألياف في مشاكل مثل الإمساك، وقد يؤدي الإفراط في فيتامين A إلى مشاكل مثل التسمم والإسهال. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب مضادات الأكسدة الموجودة في البطاطا مشاكل صحية بالكلى. لذا، يُنصح بتناولها بشكل متوازن ومعتدل، بحد أقصى حبتين أو ثلاثة في اليوم الواحد.

وتنصح استشاري التغذية العلاجية، بتناول البطاطا المسلوقة أفضل من المشوية، لأن تحتوي على نسبة قليلة من المؤشر الجلايسيمي «مؤشر نسبة السكر في الدم»، وبالتالي لا ترفع نسبة السكر في الدم، لذا تعتبر آمنة لمرضى الضغط والسمنة، وتنصح بإضافة معلقة زيت زيتون بمقدار قليل أو لبن، حتى يسهل على الجسم امتصاص فيتامين A.

الوطن نيوز