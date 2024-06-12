دراسة جديدة : مشروبات الطاقة قد ترتبط بالسكتة القلبية المفاجئة

توصلت دراسة جديدة، أعدها باحثون من مركز مايو كلينك الطبي الأمريكي، إلى أن استهلاك مشروبات الطاقة قد يكون مرتبطا بالسكتة القلبية المفاجئة.

وفحص فريق الباحثين 144 ناجيًا من السكتة القلبية المفاجئة، وتناول 7 مرضى ضمن هذه المجموعة مشروبًا واحدًا أو أكثر من مشروبات الطاقة قبل وقت قريب من حدوث النوبة، حسبما نقلت مجلة “نيوزويك”.

فيما حذر الباحثون من أن شرب هذه المشروبات، التي غالبًا ما تحتوي على كميات عالية من الكافيين والمكونات المنشطة الأخرى، يمكن أن يشكل خطرًا على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب الوراثية.

وقال مايكل أكرمان الباحث الرئيسي في الدراسة طبيب القلب الوراثي في “مايو كلينيك”، في بيان: إنه إلى جانب مشروبات الطاقة، هناك عدة عوامل تساهم في السكتات القلبية المفاجئة.

ورغم أن الدراسة لم تثبت أن شرب مشروبات الطاقة يسبب السكتة القلبية بشكل مباشر، فإن العلماء نصحوا، وبشكل خاص أولئك الذين قد يكونون معرضين وراثيًّا لخطر الإصابة بمشاكل في القلب، بتجنبها، أو على الأقل استهلاكها باعتدال.

الشرق القطرية