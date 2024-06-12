الدهون المتحوّلة تهدّد صحتك بأمراض خطيرة

حذرت الرابطة المهنية لأطباء الباطنة الألمان من تأثيرات الضارة للدهون المتحوّلة على الصحة، حيث أشارت إلى زيادة خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وفسّرت الرابطة أن الدهون المتحوّلة هي دهون تم تعديلها بشكل صناعي لا يمكن للجسم أن يكسرها، وتنتج خلال تعديل الزيوت لإنتاج السمن النباتي والخبز والدهون القابلة للدهن، وكذلك عند تسخين الزيوت، والتي تحتوي على نسبة مرتفعة من الأحماض الدهنية غير المشبعة.

وأضافت الرابطة أن الدهون المتحوّلة تُعتبر أضرارًا أكبر من الأحماض الدهنية المشبعة، ويفضل استخدامها من قبل المصنعين والمطاعم بسبب رخص تكلفتها وطول فترة صلاحيتها وقابليتها لإعادة الاستخدام.

وأشارت إلى أن المنتجات المصنوعة من المعجنات والفطائر تحتوي عادة على كميات مرتفعة من الدهون المتحوّلة، بالإضافة إلى زيادة محتواها في رقائق البطاطس والكرواسون والسمن الصناعي ومنتجات الوجبات السريعة والمواد الدهنية القابلة للدهن.

وأخيرًا، أوضحت الرابطة أن الدهون المتحوّلة تُستخدم في إعداد البطاطس المقلية والبيتزا والحساء الجاف والوجبات الجاهزة، مما يجعلها تشكل تهديداً إضافياً على صحة الأفراد.

وتكمن خطورة الدهون المتحوّلة في أنها ترفع مستوى الكوليسترول الضار (LDL)، ما يرفع خطر انسداد الأوعية التاجية والدماغية، ومن ثم خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

لذلك ينبغي استهلاك الأطعمة المحتوية على الدهون المتحوّلة باعتدال فقط، وألا تكون جزءاً منتظماً من قائمة الطعام اليومية.

. ترفع مستوى الكوليسترول الضار (LDL)، ما يرفع خطر انسداد الأوعية التاجية والدماغية.

الإمارات اليوم