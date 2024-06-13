إيلون ماسك يسحب دعوى قضائية ضد شركة “أوبن إيه آي”

أسقط الملياردير إيلون ماسك الدعوى القضائية التي رفعها في محكمة ولاية كاليفورنيا ضد شركة “أوبن أيه آي”، التي تملك “تشات جيه.بي.تي”، ورئيسها التنفيذي سام ألتمان. كان ماسك قد اتهم الشركة بالتخلي عن مهمتها الأصلية، وهي تطوير الذكاء الاصطناعي لمصلحة البشرية، وتحويل هدفها إلى الربح.

وطلب محامو ماسك من المحكمة رفض الدعوى، التي قُدمت في فبراير، دون توضيح الأسباب، وذلك وفقًا لمذكرة قُدمت لمحكمة سان فرانسيسكو.

وكان من المقرر أن يستمع قاضٍ من المحكمة إلى طلب شركة “أوبن أيه آي” لرفض الدعوى في جلسة يوم الأربعاء.

ولم ترد “أوبن أيه آي” ولا محامو ماسك على طلبات التعليق حول سحب الدعوى، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

وكانت الدعوى ذروة معارضة ماسك الطويلة لـ”أوبن أيه آي” التي شارك في تأسيسها ثم أصبحت واجهة للذكاء الاصطناعي التوليدي عبر تمويلات بمليارات الدولارات من مايكروسوفت.

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