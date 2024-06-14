الشواني: مرمي الله ما بيترفع

الإعلام في هذه الحرب على بلادنا هو ظاهرة تستحق الدراسة، التضليل الإعلامي بلغ مستوى عجيب والحرب الإعلامية في قمتها، تأمل معي هذا الخبر مثلا وهذه بعض الملاحظات:

أصل الخبر من الشرق الأوسط والتي أتت بالخبر من مصادرها الخاصة، وبالطبع لا حاجة لكشف المصدر ولكن من الذي يعمل في الملف السوداني بالشرق الأوسط؟ صحفي سوداني متواضع وله علاقة وطيدة مع الدعم السريع والمال الإماراتي، وهو عضو في تقدم.

لنأت لصياغة الحدث للخبر فتجدها توحي لك بأن الخبر من مصادرها الخاصة ومكتوب بالخط العريض بدون إيحاء بأنه نقل عن نقل، أما الجملة المفتاحية الرئيسية لفهم الرسالة في الصياغة فهي: قيادات بارزة من تقدم !! نعم هنا بالضبط تكمن الرسالة والإيحاء وهو أن (تقدم) شيء مهم، شيء يستحق الاهتمام لدرجة أن مسؤول أمريكي رفيع يردي بذلة أنيقة أبلغ قيادات رفيعة من تقدم بأن الجيش والدعم السريع يتواصلان!! الرسالة إذن ليست ما إذا كان هناك تواصل بين الجيش والمليشيا فهناك طرق غير مباشرة كثيرة حدثت وتسريبات من حين لآخر. الرسالة ببساطة هي أن جهة سياسية ما هي جهة مهمة ذات وزن، وهذا ما يسمي في اللغة السياسية بالرافعة الخارجية

ولكن كما تعلمون: مرمي الله ما بيترفع

هشام عثمان الشواني