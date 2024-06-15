قتل على يعقوب فى ذات ذكرى مقتل الوالى خميس ابكر في الجنينة قبل عام

مناوى يؤكد مقتل على يعقوب وكتب: وداعا قائد محرقة الفاشر..

وقبل خمس أيام ارسل على يعقوب مناشدة عاجلة لقبائل البني هلبة والسلامات لنجدته فى الفاشر ، وطالبهم بسرعة الفزع..

وعلى يعقوب احد ثلاثة حاصروا الفاشر معه جدو حمدان والنور قبه ، ولكن يعقوب اكثرهم خبرة.

قتل يعقوب صباح اليوم فى هجوم نفذته المليشيا فى الناحية الجنوبية للفاشر مستهدفين ذات منطقة المستشفي الجنوبي وكانت قوته قد تراجعت قبل ثلاثة أيام ولكنه صباح اليوم بفزع قادم وقوة اخرى وصلت من نيالا وبابنوسة وبعد ساعات من قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لفك الحصار عن مدينة الفاشر..

قتل يعقوب فى ذات ذكرى مقتل الوالى خميس ابكر في الجنينة قبل عام ، حيث اختطف من مكتبه بقوة على راسها على يعقوب ، واطلقت عليه النيران ثم تم التمثيل بجثته ودهسه بالسيارات ، وعلق على شجرة وتناوشه الصبية بالحجارة..

لا تعبأ قيادة المليشيا بالخسائر البشرية أو العتاد ، فلا قيمة للانسانية فى اجندتهم ، وقد يؤدى مقتله لموجة نفير من الغيظ وللثأر ، ومع غياب العقل والبصيرة ، فان الفاشر ستشهد قتال اكثر شراسة..

ترك يعقوب ، عربته ، وسلاحه ، وهاتفه ، وجهاز أستار لنك ، وسقط صريعا..

حفظ الله البلاد والعباد..

ابراهيم الصديق على