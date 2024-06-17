تحولات ميدانية فى الفاشر..

– إنتقال المعارك من أحياء الفاشر إلى معسكر الزرق وأم بعر (امبار) فى حد ذاته تطور ، بغض النظر عن نتيجة المعركة ، لأن ام بعر والزرق على بعد 200 كم شمال غرب الفاشر ، وحركة القوات الى هناك ، والانفتاح هو نقطة تحول مهمة ، فهذا المعسكر هو نقطة تجميع للكثير من العتاد والمعدات ولحركة القوات وظل بعيدا عن أى مواجهة برية ، فهذا الهجوم يشكل حدثا مهما..

– نقطة الثانية مقتل قائد متحرك المليشيا ، وهذا يشير إلى شراسة المعركة والى تأثير فى قوة العدو..

– دون ان نغفل أن الهجوم الرئيسي على الفاشر يأتى من ناحية الجنوب ، ومن نيالا وكبكابية وكتم وحتى من الخرطوم..

– معارك الأيام القادمة تدمر ركائز المليشيا ، ومع زيادة خبرة قوات الكفاح المسلح فى العمليات الخاطفة والمناورة ، فإن معادلات كثيرة لم تكن فى الحسبان تتطور للافضل..حفظ الله البلاد والعباد

ابراهيم الصديق على

