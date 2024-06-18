دراسة: جهاز يمكن أن يخفف من آلام “صدمة الحب”

وفقًا لتقرير صحيفة “غارديان” البريطانية، تم اكتشاف جهاز بشكل سماعات الأذن يتراوح سعره حوالي 500 دولار أمريكي، ويمكن أن يساعد في تخفيف آثار متلازمة “صدمة الحب” التي تتسبب في تأثيرات سلبية على الأشخاص المصابين بها.

تعد متلازمة “صدمة الحب” حالة نفسية تنشأ نتيجة تجربة سلبية في العلاقات العاطفية، ويمكن أن تحدث بسبب الانفصال، أو الخيانة، أو الإهمال، أو أحداث أخرى مؤلمة في العلاقات.

تترتب على هذه المتلازمة اضطرابات عاطفية مثل الاكتئاب والقلق والأرق وتقلب المزاج، بالإضافة إلى الأفكار الوسواسية وزيادة خطر الانتحار، وشعور بعدم الأمان والعجز والشعور بالذنب.

شارك 36 متطوعًا مصابين بهذه المتلازمة في إحدى الدراسات المتعلقة بهذا الجهاز. تم تقسيم المتطوعين إلى ثلاث مجموعات، حيث ارتدت كل مجموعة السماعات التي تعمل على توصيل تيار كهربائي خفيف مباشر عبر الجمجمة لمدة 20 دقيقة، مرتين في اليوم لمدة خمسة أيام.

في إحدى المجموعات، تم توجيه التيار إلى القشرة الفصية الجبهية الخلفية (DLPFC)، بينما تم توجيهه في المجموعة الثانية إلى القشرة الفصية الجبهية البطنية الجانبية (VLPFC). أما في المجموعة الثالثة، فلم يتم تشغيل السماعة.