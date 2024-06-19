علماء روس يستخلصون النفط من النفايات البلاستيكية بمساعدة الماء

ابتكر علماء جامعة بيرم التقنية الوطنية للبحوث في روسيا وحدة لتحويل النفايات البلاستيكية من أي نوع تقريبًا إلى منتجات نفطية، باستخدام الماء كمذيب للبلاستيك.

وذكر المكتب الإعلامي للجامعة في بيان نقلته وكالة “تاس” للأنباء، أن هذه الوحدة قادرة على معالجة مجموعة واسعة من النفايات الصناعية، وتتطلب مساحة عمل أقل بأربع مرات من المنشآت التقليدية، وجميع مكوناتها محلية بالكامل. يهدف هذا الابتكار إلى إجراء معالجة عميقة للنفايات باستخدام الماء كمذيب عالمي في حالته السائلة.

وأضاف البيان أن الباحثين استخدموا هذه الطريقة المبتكرة بنجاح على أكثر من 100 نوع من النفايات البلاستيكية.

وتبلغ كَمّيَّة النفايات البلاستيكية في روسيا بين 3.5 إلى 8.5 ملايين طن سنويا، ويتوقع أن تتضاعف هذه الكَمّيَّة في عام 2025، وتصل نسبة النفايات البلاستيكية التي يعاد تدويرها بين 5 إلى 12% من إجمالي النفايات.

صحيفة البيان