لمن تجاوز الـ50 .. خبراء ينصحون بتناول هذا المشروب يومياً

ينص الخبراء على ضرورة أن يحصل الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاماً على كميات كافية من الكالسيوم، وفيتامينات D وB6 وB12.

وأفاد موقع “هيلث دايجست” بأن كبار السن يحتاجون إلى كميات معززة من الكالسيوم، حيث يساعد فيتامين D على امتصاص الكالسيوم في الجسم، وفقًا لصحيفة المرصد السعودية.

وينصح الأطباء والمتخصصون كبار السن بتناول كوب من الحليب المدعم بفيتامين D ومنخفض الدسم يوميًا، مؤكدين أن هذا يوفر لهم حوالي 17% من احتياجاتهم اليومية من هذا الفيتامين.

وأشاروا إلى أن شرب كوب من الحليب يوميا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسمنة وهشاشة العظام، وفقا لبحث نشر عام 2021″.

صحيفة البيان