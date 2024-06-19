تدريبات المساء أفضل لخفض معدلات السكر في الدم

كشفت دراسة حديثة أن ممارسة التمارين الرياضية من السادسة مساءً حتى منتصف الليل تساهم بشكل أفضل في خفض مستويات الجلوكوز في الدم على مدار الليل والنهار.

وشملت الدراسة، التي نُشرت على الموقع الإلكتروني “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الصحية، 186 شخصًا بالغًا في منتصف العمر يعيشون حياة غير نشطة ويعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

خلال الدراسة، استخدم المتطوعون أجهزة لقياس النشاط البدني ومستويات الجلوكوز في الدم لمدة 14 يومًا. وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين مارسوا التمارين بين السادسة مساءً ومنتصف الليل حققوا أكبر انخفاض في مستويات السكر في الدم، سواء خلال الليل أو في اليوم التالي، وكذلك بشكل عام.

وقد كانت الاستفادة الأكبر في فئة الأشخاص الذين وصلوا إلى مرحلة ما قبل الإصابة بالسكري.

وأكد فريق البحث أن هذه النتائج تعزز أهمية ممارسة الرياضة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأضافوا: «لابد أن يأخذ المشرفون الرياضيون والمتخصصون في مجال الرعاية الصحية في اعتبارهم التوقيت المناسب خلال اليوم لممارسة الرياضة من أجل تحقيق أقصى استفادة من أنشطة برامج التدريبات الرياضية التي يشرفون على تنفيذها».

الإمارات اليوم