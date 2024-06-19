إجراء اول عملية جراحة عظام بمستشفى الشرطة المركزي بورتسودان – صورة

بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات وبجهود متواصلة من رئاسة قوات الشرطة والادارة العامة للخدمات الصحية أجريت بمستشفي الشرطة المركزي ببورتسودان وتحت اشراف طاقم طبي متكامل أول عملية جراحة عظام تمت بنجاح.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان مستشفي الشرطة ببورتسودان ظل متوقفا عن العمل لاكثر من ثلاث سنوات ، مما دفع برئاسة قوات الشرطة وبمتابعة لصيقة من الفريق شرطة(حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة ان يجد المستشفي الاهتمام والدعم اللازمين واشراف من الفريق شرطة (طبيب) اميرة عباس محمد فضل مدير الادارة العامة للخدمات الصحية مما انعكس ايجابا في تقديم خدمات طبية متكاملة لمنسوبي الشرطة وأسرهم ولمواطني الولاية من خلال توفير كافة المستلزمات الطبية للمستشفي من الاجهزة والمعدات الطبية والادوية بجانب غرف العمليات الجديدة و المجهزة باحدث المعدات الطبية التي تساعد في ان ينال المرضي الخدمة الطبية اللازمة.