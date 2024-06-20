الأطعمة الدهنية تزيد القلق

كشفت دراسة أجراها باحثون أمريكيون في جامعة كولورادو أن تناول الأطعمة الدهنية يزيد القلق لأنها تعطل عمل بكتيريا الأمعاء، مما يؤدي إلى تغيير المواد الكيميائية في الدماغ التي تغذي القلق.

وقال البروفيسور كريستوفر لوري، الأستاذ في الجامعة والباحث الرئيسي للدراسة: “يعلم الجميع أن الأطعمة الغنية بالدهون ليست صحية، لكننا نميل إلى التفكير فيها من حيث زيادة الوزن، ولا نفكر في تأثيرها على العقل بطريقة تعزز القلق، مما يجعل المخاطر أعلى”.

تابع الباحثون في هذه الدراسة فئراناً مراهقة، قسمت إلى مجموعتين، تناولت إحداهما نظاماً غذائياً قياسياً يحتوي على 11% من الدهون لمدة 9 أسابيع، بينما تناولت المجموعة الأخرى نظاماً غذائياً غنياً بالدهون بنسبة 45%.

وخلصت النتائج إلى أن الفئران التي اتبعت نظاماً غذائياً عالي الدهون، كانت أثقل وزناً من نظيراتها بالمجموعة الأخرى، لكنها أظهرت أيضاً ميكروبيوم أمعاء أقل تنوعاً بشكل ملحوظ، والكثير من بكتيريا «فيرميكوتس»، والقليل من بكتيريا «باكتيرويديتس»، بالإضافة إلى ثلاثة جينات مرتبطة بإنتاج السيروتونين، الذي كان أكثر نشاطاً لدى مجموعة الحمية الغنية بالدهون.

صحيفة الخليج