إجراءات تأديبية ضد 7 دول أوروبية بسبب الديون

أعلنت المفوضية الأوروبية أن فرنسا وست دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ستواجه إجراءات تأديبية بسبب تجاوز نسبة ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي الحد المسموح به.

وتشمل هذه الإجراءات، التي تتطلب من الدول المعنية خفض عجزها قبل نوفمبر المقبل وفقاً لقواعد المفوضية الأوروبية، كلاً من فرنسا وبلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا.

وبموجب هذه القواعد، لا يجوز للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تراكم ديوناً تتجاوز 60 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي.

ويرجع خبراء العجز الذي تعرفه موازنات الدول المذكورة، إلى تداعيات جائحة كورونا. إلى جانب أزمة أسعار الطاقة التي برزت عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في بداية عام 2022.

الشروق الجزائرية