رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: نعمل على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بأننا نحاول الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بأسرع وقت ممكن.

– يجب أن تقوم الدول بخطوات لدعم حل الدولتين

– نرحب بانضمام إسبانيا لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية

‏- نعمل على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

‏- وقف إطلاق النار الفوري هو السبيل الوحيد للحد من التصعيد على كل الجبهات

‏- نعمل على عدد من المبادرات الثقافية في إسبانيا من بينها تعليم اللغة العربية

‏- نتطلع لدخول مزيد من الشركات الإسبانية إلى السوق القطري