دراسة حديثة : المشي 3 مرات أسبوعياً يمنع تكرار الإصابة بألم الظهر

كشفت دراسة رائدة، نشرت نتائجها في مجلة “لانسيت” البريطانية، أن المشي ثلاث مرات أسبوعيًا على الأقل يمكن أن يكون وسيلة فعالة ومنخفضة التكلفة لمنع تكرار الإصابة بألم الظهر.

وأظهرت التجارب أن الأشخاص الذين يمشون من ثلاث إلى خمس مرات أسبوعيًا، بمجموع 130 دقيقة تقريبًا، ويتلقون توجيهات من اختصاصي علاج طبيعي، يعانون من الألم لفترات أقصر بضعفين مقارنة بمن لا يتلقون أي مساعدة.

وأكد الباحثون أن المشي يمكن أن يكون له تأثير كبير على هذه المشكلة الصحية، التي تؤثر على 8 من بين كل 10 أشخاص في المملكة المتحدة وتعد السبب الرئيسي للإعاقة عالميًا.

وأشار مارك هانوك، المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ العلاج الطبيعي في جامعة “ماكواري” بأستراليا، إلى أن “المشي يعد تمرينًا منخفض التكلفة وسهل التنفيذ، حيث يمكن لأي شخص تقريبًا ممارسته بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو العمر أو الحالة الاجتماعية والاقتصادية”.

وأضاف “أن اتخاذ خطوات منتظمة أدى أيضا إلى تحسين نوعية حياتهم، كما انخفض الوقت الذي يضطرون فيه إلى التوقف عن العمل إلى النصف تقريبا، في أول تجربة عشوائية محكومة في العالم لتقييم فعالية المشي لمنع تكرار آلام أسفل الظهر”.

وقالت الدكتورة أتالي ريدوود براون، وهي محاضرة بارزة في النشاط البدني والصحة في جامعة /نوتنغهام ترينت/ البريطانية “إن النتائج لديها القدرة على إحداث تحول في الرعاية الوقائية، وتقديم حل قابل للتطوير يمكن أن يفيد الملايين حول العالم”.

الشرق القطرية