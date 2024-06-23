قرار جديد بشأن محاكمة “طبيب الإجهاض” فى الجيزة

قررت محكمة جنوب الجيزة حجز قضية الطبيب المتهم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات داخل عيادته في الجيزة، وآخرين قاموا بإلقاء الأجنة في أراضٍ زراعية، لجلسة 22 يوليو للحكم.

يُذكر أنه في الجلسة السابقة، استمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عادل سليم، في غرفة المداولة، لشهادة الطبيب الشرعي الذي شرح جثمان الجنين الذي عُثر عليه.

وقال الطبيب في التحقيقات، إن فتاة تدعى نورا، جاءت له العيادة، وأعطاها أدوية والجنين أجهض والنزيف توقف، وعندما أفاقت من العملية أعطاها الجنين وكان بصحبتها سيدة أخرى وغادرتا العيادة، وبعدها حضر رجال قسم شرطة الجيزة إلى العيادة وقبضوا عليه واصطحبوه لقسم الجيزة.

جريدة الدستور