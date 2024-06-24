بعد تحذير الصحة العالمية.. شعبة الأدوية: وجود الدواء المغشوش ظاهرة لا تقتصر على مصر

صرح علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن تحذير منظمة الصحة العالمية من أدوية مغشوشة لعلاج السكري والسمنة صدر في دول كبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع قناة “dmc”، اليوم الأحد، إلى أن وجود الأدوية المغشوشة يمثل ظاهرة عالمية، وليست مقتصرة على مصر.

وأوضح أن الأدوية التي حذرت منها المنظمة تباع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو أمر موجود أيضاً في مصر.

وأكد على أهمية اتباع الطرق الرسمية للحصول على أدوية التخسيس أو علاج السكري، مشددًا على ضرورة شرائها من الصيدليات المرخصة من الهيئة العامة للدواء.

ونوه بأن شراء الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي يجعل المواطنين عرضة لحقن مغشوشة تشبه الموجودة في أوروبا والتي صدرت تحذيرات بخصوصها.

بوابة الشروق