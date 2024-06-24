تونس: مقتل جندي وإصابة آخر بسقوط مروحية وتحطمها

وزارة الدفاع التونسية أعلنت عن تحطم مروحية عسكرية خلال مهمة طيران مبرمجة، مما أدى إلى وفاة جندي في قفصة جنوب غرب تونس. الحادث وقع خلال مناورة الهبوط في القاعدة الجوية بقفصة، حسبما جاء في بيان الوزارة. تدخلت الطواقم الطبية وتم نقل الطيارين إلى المستشفى الجهوي حسين بوزيان بقفصة، حيث تم الإبلاغ عن وفاة أحدهما بعد الحادث.

تونس شهدت في السابق حوادث تحطم مماثلة لمروحيات عسكرية أثناء تدريبات أو مهام استطلاعية، بما في ذلك حادث وقع في يونيو من العام الماضي، حيث لقي أربعة عسكريين حتفهم بعد تحطم مروحيتهم قرب سواحل محافظة بنزرت شمال البلاد.

وفي 2021، لقي 3 عسكريين حتفهم كذلك في حادث سقوط مروحية عسكري أثناء تمرين ليلي في محافظة قابس جنوبًا.

بوابة الفجر