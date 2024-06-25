الصداع النفسي.. ما هي الأعراض والأسباب وطرق العلاج والوقاية؟

الصداع النفسي (Anxiety Headache) هو نوع من أنواع الصداع الذي ينجم عن التوتر، والقلق، والإجهاد النفسي، ويرتبط بالحالة النفسية للشخص ويؤثر على نوعية الحياة.

يتسبب الصداع النفسي في الشعور بألم في عضلات العنق أو فروة الرأس وخلف العينين، تتراوح شدته من خفيف إلى متوسط. وقد يستمر من نصف ساعة إلى عدة ساعات أو لعدة أيام. تعتبر النساء أكثر عرضة للإصابة بالصداع النفسي من الرجال.

هناك العديد من العوامل المحفزة للصداع النفسي مثل التوتر النفسي والإجهاد العاطفي أو الإجهاد البدني أو الجلوس أو الوقوف في وضعيات غير مريحة لفترات طويلة أو عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد أو بسبب التغذية غير السليمة أو الجفاف أو الرصابة بإجهاد العين بسبب النظر لفترات طويلة إلى الشاشات. فما هي طرق العلاج والوقاية؟

من الأعراض الشائعة للصداع النفسي وفقًا لموقع healthline:

1.الشعور بألم ثابت أو ضاغط على كلا جانبي الرأس، يشبه الإحساس بشد حزام حول الرأس.

2.الإحساس بشد أو ضيق في فروة الرأس أو الرقبة أو الكتفين.

3.توتر أو ألم في عضلات الرقبة والكتفين.

4.الشعور بثقل أو ضغط في الرأس.

5.صعوبة في التركيز أو الشعور بالتشويش.

6.الشعور بالتعب العام أو الإرهاق الذي قد يصاحب الصداع.

7.حساسية خفيفة تجاه الضوء أو الصوت.

8.الشعور بزيادة في التوتر أو القلق المرتبط بالصداع.

أسباب الصداع النفسي

هناك العديد من الأسباب للإصابة بالصداع النفسي، منها:

الإجهاد العاطفي والتوتر اليومي من الأسباب الرئيسية.

العمل الزائد أو النوم غير الكافي يمكن أن يسبب الصداع النفسي.

العوامل البيئية مثل الضوضاء، والإضاءة الساطعة، والتلوث.

الاكتئاب يمكن أن يكون مرتبطًا بالصداع النفسي.

الإجهاد العقلي بسبب التركيز الزائد أو العمل تحت ضغوطات نفسية.

أنواع الصداع النفسي

وفقًا لموقع WebMD يمكن أن يتسبب القلق في الإصابة بعدة أنواع من الصداع، مثل صداع الشقيقة النفسي وصداع العنق النفسي وصداع الجيوب الأنفية النفسي، ومن الأنواع الشائعة ما يلي:

الصداع التوتري

يشعر المريض بضغط أو شد في الرأس، أو على كلا الجانبين، ويمكن أن يمتد الألم إلى الرقبة والكتفين. ويستمر من 30 دقيقة إلى عدة ساعات أو حتى أيام.

الصداع النصفي (الميجرين)

يتسبب الصداع النصفي في الشعور بألم نابض أو خفقان في جانب واحد من الرأس، ويكون مصحوبًا بالغثيان والحساسية للضوء والصوت. ويمكن أن يستمر من 4 إلى 72 ساعة.

الصداع العنقودي

يكون عبارة عن ألم شديد وحاد حول عين واحدة، ويمكن أن يكون مصحوبًا بسيلان الأنف والدموع. ويحدث في مجموعات أو “عناقيد” على مدى أسابيع أو أشهر، مع نوبات قصيرة تتراوح بين 15 دقيقة إلى 3 ساعات.

أسباب الصداع الصباحي وكيفية التغلب عليه

الصداع العنقودي

يكون عبارة عن ألم شديد وحاد حول عين واحدة، ويمكن أن يكون مصحوبًا بسيلان الأنف والدموع. ويحدث في مجموعات أو “عناقيد” على مدى أسابيع أو أشهر، مع نوبات قصيرة تتراوح بين 15 دقيقة إلى 3 ساعات.

أسباب الصداع الصباحي وكيفية التغلب عليه

علاج الصداع النفسي

لعلاج الصداع النفسي يجب اتباع الخطوات التالية:

التخلص من الصداع النفسي

من خلال بعض الخطوات والتقنيات التي تساعد في تقليل التوتر وتحسين الصحة النفسية يمكن التخلص من صداع القلق كما يلي:

تقنيات الاسترخاء

ممارسة الرياضة

التمارين الرياضية المنتظمة: مثل المشي أو الركض أو السباحة، يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر وتحسين الحالة المزاجية.

النوم الجيد

الحصول على قسط كافٍ من النوم: النوم الجيد يساعد في استعادة الطاقة وتقليل التوتر.

التغذية السليمة

الابتعاد عن المسببات

العلاج النفسي

الأنشطة الممتعة

الأدوية

تقنيات إدارة التوتر

وأخيرًا، إذا كان الصداع مستمرًا أو متكررًا أو شديدًا، أو إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الإغماء، أو التشوش، أو تغيرات في الرؤية، فمن الأفضل استشارة الطبيب للحصول على تقييم شامل والعلاج المناسب.

العين الاخبارية