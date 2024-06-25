ترامب يبتز أوكرانيا.. لا سلاح بلا مفاوضات سلام مع روسيا

لا يختلف اثنان على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الساعي إلى دخول البيت الأبيض ثانية في انتخابات الرئاسة المرتقبة في الخامس من نوفمبر المقبل، غير راض عن السياسة التي ينتهجها خصمة اللدود الرئيس الحالي جو بايدن تجاه أوكرانيا.

فهذا الدعم الكبير لكييف بالمال والسلاح أثار حفيظة المرشح الجمهوري وقد عبر عن ذلك صراحة في عدد من خطاباته خلال حملاته الانتخابية.

إلا أن الجديد هذه المرة، مقترح للسلام في جعبة ترامب، قدمه له مستشاروه.

فقد كشف 2 من مستشاريه أن ترامب سيربط أي حزمة أسلحة مستقبلية إلى أوكرانيا، في حال فاز بالرئاسة، بضرورة جلوسها على طاولة المفاوضات مع روسيا، من أجل إحلال السلام بين البلدين، وفق ما نقلت “رويرز” اليوم الثلاثاء.

العربية نت