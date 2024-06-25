مصر .. عودة تخفيف أحمال الكهرباء لـ ساعتين فقط بدلا من 3 ساعات

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن انتهاء العمل بخطة تخفيف الأحمال التي تشتمل على انقطاع الكهرباء لمدة 3 ساعات، على أن يتم العودة إلى العمل بالجداول السابقة، والتي تضمن تخفيف الأحمال لمدة ساعتين فقط.

تخفيف الأحمال

وأوضحت المصادر في تصريح لـ القاهرة 24، أنه سيتم العمل وفقًا للجداول السابقة بواقع ساعتين فقط بدلا من 3 ساعات اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، بداية من الساعة الثالثة عصرًا وحتى السابعة مساءً.

كانت أعلنت وزارة البترول في بيان صادر عنها مساء أمس الاثنين، أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز الطبيعي والمازوت لمجابهة الاستهلاك المتزايد من الكهرباء في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة، التي أدت إلى رفع مدة تخفيف أحمال الكهرباء حتى 3 ساعات.

وأظهر بيان وزارة البترول، أن ارتفاع درجات الحرارة أدى لوجود ضغط على الشبكة القومية للغازات الطبيعية بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك.

وأشارت وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى الوضع الحالي للاستهلاك المرتفع للكهرباء، وسط استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة والذي تعاني منه العديد من دول المنطقة.

وكانت أعلنت وزارة البترول أمس مد فترة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة 3 ساعات حتى نهاية الأسبوع الحالي، بسبب الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الكهرباء والحفاظ على كفاءة الشبكة العامة المستخدمة في ضخ الغازات الطبيعية.

القاهرة 24