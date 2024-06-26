جرائم وحوادث
ضبط قائد سيارة استعرض بها في شوارع مدينة الشروق بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف تفاصيل حول مقطع فيديو تم تداوله على منصة “فيسبوك”، يظهر فيه قائد سيارة يقوم بقيادة متهورة وأداء حركات استعراضية في منطقة قسم شرطة الشروق في القاهرة.
بعد إجراء التحقيقات والتحريات، تم تحديد هوية السيارة وسائقه (مقيم في منطقة قسم شرطة الحدائق). وعندما تم مواجهته، اعترف بارتكابه هذا السلوك أثناء مشاركته في موكب زفاف أحد أقاربه.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
الوطن نيوز
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