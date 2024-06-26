الكويت تعتزم استيراد الغاز من قطر

يعتزم قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية توقيع عقد طويل الأجل مع شركة قطر للطاقة لاستيراد مليون طن من الغاز سنوياً مع إمكانية زيادته. ومن المتوقع أن يصادق مجلس إدارة المؤسسة على هذا العقد الاستراتيجي بشروط تجارية “جيدة”، وفقاً لما ذكرته مصادر لـ “الرأي”.

وأشارت المصادر إلى أن هذا العقد سيوفر المزيد من احتياجات الكويت ومحطات الكهرباء التي تعمل بالغاز، مما يضمن استمرارية إمدادات الغاز للكويت بشكل سلس في أي وقت لتلبية الاحتياجات المتزايدة لمحطات الكهرباء، خاصة خلال فترات الصيف. وأضافت المصادر أن هناك عقداً قائماً حالياً مع “قطر للطاقة” لاستيراد ما بين 1 إلى 3 ملايين طن من الغاز سنوياً، وقد وصل مؤخراً إلى نحو 1.5 مليون طن. يأتي هذا في أعقاب إعلان دولة الكويت الأسبوع الماضي عن قطع مبرمج للكهرباء بهدف ترشيد الاستهلاك على مستوى الدولة.

الشرق القطرية