دراسة بريطانية: الجلد يمتص مواد كيميائية خطيرة من الملابس

أظهرت دراسة جديدة أجرتها جامعة برمنغهام البريطانية أن المواد الكيميائية الأبدية، المعروفة باسم “PFAS”، الموجودة في بعض المنتجات الاستهلاكية، يمكن أن يتم امتصاصها عبر جلد الإنسان.

وكان يعتقد سابقاً أن هذه المواد، وهي مواد البيرفلوروألكيل، الموجودة في مجموعة واسعة من المنتجات المنزلية، غير قادرة على اختراق حاجز الجلد.

ولكن الدراسة، التي فحصت 17 نوعاً شائع الاستخدام من هذه المواد، وجدت لأول مرة أن معظمها كان قادراً على دخول مجرى الدم عبر الجلد بعد 36 ساعة من التعرض لها.

تُعرف المواد الكيميائية الأبدية بهذا الاسم لأنها لا تتحلل بشكل طبيعي في البيئة، وقد تم استخدامها لعقود في منتجات مثل الملابس المقاومة للماء، والمقالي غير اللاصقة، ومستحضرات التجميل.

وقد تم العثور على تلك المواد في مياه الشرب والتربة والغبار، وتم ربطها باختلال جهاز المناعة وضعف وظائف الكبد وانخفاض الوزن عند الولادة.

الشرق القطرية