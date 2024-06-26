مبيعات المضبوطات المصادرة في أبوظبي .. 14.4 مليون درهم

سجلت مبيعات المضبوطات المصادرة تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة عن محاكم أبوظبي قيمة إجمالية بلغت 14 مليوناً و482 ألفاً و480 درهماً، من حصيلة بيع 101 مركبة و5 قوارب، بالإضافة إلى مصوغات ومشغولات ذهبية. جاء ذلك منذ تشكيل لجنة دائمة لتنفيذ أحكام مصادرة المركبات والأشياء والأموال والمعادن الثمينة في شهر نوفمبر من عام 2022.

وأوضح وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أن اللجنة الدائمة لتنفيذ أحكام المصادرة، والتي تم تشكيلها بناءً على قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، تتولى متابعة تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة بمصادرة المركبات والأشياء والأموال والمعادن الثمينة. وتعمل اللجنة على ضمان وصول الأحكام النهائية وتنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة ببيع هذه المضبوطات بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف العبري أن اللجنة تنسق مع الجهات المختصة لتقييم المضبوطات المصادرة وإعداد التقارير الفنية الخاصة بها، تمهيداً لاتخاذ الخطوات التنفيذية نحو بيعها عن طريق المزاد الإلكتروني وفقاً للقواعد المتبعة.

مع التأكيد على ضرورة رفع القيود وتيسير إجراءات تسليم المركبات وإزالة جميع المعوقات والتحديات بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة. وأشار إلى أن التطبيق الذكي لمزادات دائرة القضاء في أبوظبي، يسهم بشكل فعال في تسهيل وتسريع عمليات المزايدة على المضبوطات المصادرة وفقا للأحكام القضائية، في ظل إمكانية الاطلاع على تفاصيل المعروضات بشكل كامل، مع توفير خيارات مبتكرة للمزايدة عن بُعد، وإتاحة استكمال جميع الإجراءات عبر خطوات سريعة ومبسطة.

صحيفة الامارات اليوم