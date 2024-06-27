جنوب إفريقيا تفحص المسافرين بجميع الموانئ للتأكد من عدم إصابتهم بـ «جدري القرود»

من المقرر أن يبدأ مسؤولو الحدود في جنوب أفريقيا بفحص المسافرين للتأكد من عدم إصابتهم بمرض “جدري القرود” في جميع موانئ دخول البلاد، وذلك في إطار سعي السلطات لمنع انتشار الفيروس بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 16.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مايكل ماسياباتو، مفوض هيئة إدارة الحدود، قوله في بيان له أمس الثلاثاء، إن المسافرين في المطارات والموانئ البحرية والمعابر الحدودية البرية سيخضعون لفحص حراري للتأكد من درجة حرارتهم.

وأضاف أنه سيتم عزل الأشخاص الذين يعانون من الحمى وإخضاعهم لمزيد من الفحص.

وأوضح ماسياباتو: “إننا نتعاون أيضا بشكل وثيق مع مرافق الأمراض المعدية في المقاطعات، من أجل الاستجابة السريعة، وضمان الإبلاغ الفوري عن أي مسافر مشتبه به تظهر عليه أعراض مرض جدري القرود”.

بوابة الأهرام