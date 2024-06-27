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السودان .. أكبر منطقة لتجمع الأهرامات في العالم
عندما نسمع كلمة “الأهرامات” يتبادر إلى أذهاننا بسرعة “أهرامات الجيزة” في مصر، لكن هناك أهرامات لا يعرف عنها كثير من الناس، إنها الأهرامات النوبية في السودان التي بنيت في عهد مملكة مروي البائدة بين القرنين الثامن قبل الميلاد والرابع الميلادي، وما زالت بقايا تلك الأهرامات وغيرها من الآثار شاهدة على تلك الحضارة القديمة .
هل سمعت من قبل عن أهرامات السودان؟
الجزيرة – السودان
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