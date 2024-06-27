تسهيلات وتدابير على مراحل لتوظيف الشباب بالجنوب

تم اتخاذ إجراءات لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون بشأن تذليل العقبات الإدارية التي تعوق توظيف الشباب في هياكل ورياضة الجنوب. جاء ذلك وفقًا لبيان صادر عن مصالح الوزير الأول يوم الأربعاء.

أوضح البيان أن الحكومة قد اعتمدت عددًا من التدابير لبدء عملية التوظيف على مراحل وفقًا للامكانيات والاعتمادات المتاحة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء في 23 يونيو 2024 بشأن التوظيف في هياكل ومرافق قطاعي الشباب والرياضة في الولايات الجنوبية.

وتم تكليف الجهات المعنية باتخاذ الترتيبات اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة في تأطير وتنشيط هياكل ومؤسسات الشباب والرياضة على مستوى الولايات المعنية، كما تم التأكيد على ضرورة مشاركة المجلس الأعلى للشباب في هذه العملية.

بالإضافة إلى ذلك، استعرضت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالمراقبة المالية، والذي يأتي في إطار جهود إصلاح حوكمة المالية العمومية، بهدف تعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية وتحقيق أقصى قدر من فعالية النفقات العمومية.

وواصلت الحكومة أيضًا مراجعة التدابير المتعلقة بمتابعة توجيهات الرئيس بشأن تحقيق الأمن الغذائي، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز القدرات الوطنية في مجال تخزين الحبوب.

هذا واستمعت الحكومة إلى عرض حول التقرير الوطني للأخطار الكبرى لسنة 2023 مع الدعوة إلى إرساء مقاربة تعتمد بشكل أساسي على تعزيز العمل الاستباقي والوقائي وتطوير قدرات الإنذار المبكر بالإضافة إلى استعراض التدابير المتخذة لتعزيز المنظومة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها وخاصة من خلال تجنيد كل الوسائل الضرورية بما فيها الطائرات القاذفة للمياه.