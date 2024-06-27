مصر.. حبس موظفة 6 أشهر بتهمة تشويه وجه طالبة بمدرسة في فيصل
قضت محكمة جنح العمرانية في الجيزة بمعاقبة موظفة إدارية بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه كتعويض مدني، بعد اتهامها بتشويه وجه كارولين مرقس، طالبة في الصف السادس الابتدائي بمدرسة دار الحنان في فيصل. وذلك يوم الأربعاء.
وسبق للنيابة العامة أن أمرت بإحالة الموظفة إلى محكمة الجنح بتهمة الإصابة الخطأ، بعد أن تم إطلاق سراحها بكفالة مالية بلغت ألف جنيه.
المتهمة قالت أمام النيابة إنها لم تقصد إصابة المجني عليها، لافتة إلى أنها أمسكت بـ”الترموس” وألقت ما يحتويه من مياه ساخنة من شرفة الطابق الثاني بمبنى الشؤون الإدارية محل عملها، ولم تر التلميذة داخل الفناء، وفوجئت بإحداث ضجيج وحمل الصغيرة إلى المستشفى، فأنكرت ما نسب إليها من اتهام بإحداث إصابة الطالبة، قائلة: «محصلش».
وخلال التحقيق، قالت المجني عليها إنها بعدما انتهت من درس خصوصي بالمدرسة، وأثناء وقوفها مع زميلاتها لمراجعة مادة دراسية، نزلت عليها المياه لتصرخ من شدة الألم، ولم تدر بنفسها سوى بعد دخولها المستشفى.
بوابة فيتو
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