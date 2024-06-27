مصر.. حبس موظفة 6 أشهر بتهمة تشويه وجه طالبة بمدرسة في فيصل

قضت محكمة جنح العمرانية في الجيزة بمعاقبة موظفة إدارية بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه كتعويض مدني، بعد اتهامها بتشويه وجه كارولين مرقس، طالبة في الصف السادس الابتدائي بمدرسة دار الحنان في فيصل. وذلك يوم الأربعاء.

وسبق للنيابة العامة أن أمرت بإحالة الموظفة إلى محكمة الجنح بتهمة الإصابة الخطأ، بعد أن تم إطلاق سراحها بكفالة مالية بلغت ألف جنيه.