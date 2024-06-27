السعودية.. «الداخلية» مستمرة في التصدي بقوة وصرامة لكل ما يهدد أمن الوطن واستقراره

أعلن وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن وزارة الداخلية قامت بتوجيهات ودعم من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتنفيذ خطط أمنية استباقية لمكافحة المخدرات وضبط مهربيها ومروجيها.

وأكد الوزير في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات والنجاحات في مكافحة هذه الآفة والتصدي لأخطارها. وأكد أن جهود الوزارة مستمرة بقوة وصرامة في حماية أمن الوطن واستقراره.