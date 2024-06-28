حادث مروري بطريق المرور السريع كسلا يؤدي الي وفاة واصابة (10) اشخاص – صورة

دونت شرطة المرورالسريع كسلا بلاغا تحت المواد (66/62 أ ب ج) بوقوع حادث مروري لبص الرفاعى الذى كان يسير ضمن الفوج من مدينة القضارف إلى بورتسودان.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) انه و أثناء السير و بالقرب من قرية دارهيش تخطى سائق البص و استصدم بالبص الذى كان سير فى الإتجاه المعاكس مما تسبب فى وفاة السائق اضافة الي عدد (5) أشخاص آخرين فيما تم نقل المصابين تم نقلهم لمستشفي كسلا لتلقي العلاج وتلف بالمركبتين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازم ، هذا وتعود اسباب الحادث للتخطى الخاطئ مع عدم مراعاة الطريق فيما تم اتخاذ الاجراءات المرورية والقانونية اللازمة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان