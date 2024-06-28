جرائم وحوادث

قوات حماية الحياة البرية ولاية البحر الاحمر تضبط شبكة اجرامية متخصصة في عمليات الصيد الجائر بمحلية سنكات

2024/06/28
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تمكنت قوات حماية الحياة البرية بولاية البحر الاحمر من ظبط مخالفات للصيد الجائر في مناطق جنوب غرب الولاية ضمن خطة الحماية لمكافحة الصيد الجائر بالولاية من جانبه قال المقدم شرطة عماد بشير مدير قوات حماية الحياة البرية بالولاية انه تم تحريك قوة من المكافحة بقيادة ضابط شرطة علي خلفية توفر معلومات عن وجود مخالفات في مناطق جنوب غرب الولاية.
وتكللت مساعي القوة بضبط عدد (3) متهمين بحوزتهم عدد(3) غزال مذبوحة وعدد(1)رأس عيو ،وعدد(3) ارنب بجانب عربة بوكس موديل 2014 وعدد(4) قطعة سلاح وذخيرة وذلك بمنطقة غرب سنكات (هللقوباي) وبناءا علي ذلك تم اتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهة المتهمين بقسم شرطة سنكات في ذات السياق قال اللواء شرطة عادل محمد عبدالله مساعد المدير العام للموارد الاحيائية بأن القوات حريصة علي حماية الثروة قومية وتظل يغظة وعلي اهبة الاستعداد لردع كل من تسول له نفسه نهب ثروات البلاد من الموارد البرية .
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المكتب الصحفي لشرطة السودان

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