د. عنتر حسن: من حقنا أن نحلم

قد لا نملك اسباب السعادة

ولكن من حقنا أن نحلم

كم اتمنى ان تنتهي هذا الحرب بانتصار كبير للجيش على الميليشيا والدول التي انفقت بالملايين للميليشيا وخربوا البلد يموتون حسرة على ما انفقوه من مال وسلاح لتدمير السودان، والكل يكون همهم السودان بلا حزبية ولا رجعية ولا يسارية ولا قحاتة ولا كيزان، ويبدأ اعادة تعمير السودان، ويرجع افضل مما كان، ويعود كل الطيور المهاجرة لارض الوطن،

ويأتي حمدوك وشلة قحط للسودان معززين مكرمين، ويترشحوا في انتخابات حرة ويشاركوا كل كفاءات السودان ويعرف القحاته حجمهم عند الشعب السوداني … اللهم اوعدنا وما ذلك على الله بعزيز.

د. عنتر حسن