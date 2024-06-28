المحكمة العليا الأميركية تسمح للمدن حظر نوم المشردين في الخارج

أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الجمعة، قرارًا يسمح للسلطات في المدن بفرض حظر على نوم المشردين في الأماكن العامة والشوارع، بما في ذلك ولايات الساحل الغربي التي تواجه نقصًا في مراكز الإيواء.

بهذا القرار، ألغت المحكمة العليا حكمًا سابقًا أصدرته محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، والذي اعتبر أن حظر النوم في هذه الأماكن يعد عقوبة قاسية وغير دستورية.

تعود أصل القضية إلى بلدة غرانتس باس الريفية في ولاية أوريغون، حيث استأنفت السلطات حكمًا ألغى القوانين المحلية التي فرضت غرامة قدرها 295 دولارًا على الأشخاص الذين ينامون في الخارج، بعد انتشار خيام المشردين في الحدائق العامة.

ورأت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأميركية في سان فرانسيسكو، التي تتمتع بسلطة قضائية على تسع ولايات غربية، أن هذا الإجراء ينتهك التعديل الثامن من الدستور في المناطق التي لا توجد بها أسرة إيواء كافية.

وأشاد المحامي الذي ترافع نيابة عن بلدة غرانتس باس أمام المحكمة العليا بالحكم الصادر الجمعة، واصفًا قرار الدائرة التاسعة بأنه “قيد أيدي الحكومات المحلية”.

وكانت مجموعة من قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي قالت إن الحكم ضد الحظر جعل من الصعب على السلطات المحلية التعامل مع تجمعات الخيام التي تتعدى على الأرصفة والأماكن العامة الأخرى في تسع ولايات غربية.

ويشمل ذلك ولاية كاليفورنيا، التي تعد موطنا لثلث السكان المشردين في الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، قال المدافعون عن المشردين إن السماح للمدن بمعاقبة الأشخاص الذين يحتاجون إلى مكان للنوم من شأنه أن يجرم التشرد ويزيد الأزمة سوءا.

ويأتي حكم يوم الجمعة بعد أن ارتفع معدل التشرد في الولايات المتحدة بنسبة 12 في المئة العام الماضي إلى أعلى مستوى تم الإبلاغ عنه، حيث أدى ارتفاع معدلات إيجار المنازل وانخفاض المساعدات إلى جعل السكن بعيدا عن متناول المزيد من الأشخاص.

وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 650 ألف شخص بلا مأوى في الولايات المتحدة.

أسوشيتد برس