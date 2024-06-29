ألمانيا والمغرب يؤسسان تحالفا لدعم إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر

أعلنت وزارة التنمية الألمانية، الجمعة، عن اتفاق ألمانيا والمغرب على تشكيل تحالف للمناخ والطاقة، يهدف إلى دعم التوسع في الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين في المغرب.

تسعى ألمانيا إلى تعزيز اعتمادها على الهيدروجين في مزيج الطاقة المستقبلي بهدف خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في القطاعات الصناعية الملوثة التي لا يمكن تحويلها للعمل بالكهرباء، مثل صناعة الصلب وإنتاج المواد الكيميائية.

من المتوقع أن تستورد برلين ما يصل إلى 70 بالمئة من احتياجاتها من الهيدروجين في المستقبل، حيث تسعى أكبر اقتصاد في أوروبا إلى الوصول بمستوى الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2045، لكنها تفتقر إلى المساحة والظروف اللازمة لإنتاج كميات كبيرة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

في بيان لها، قالت وزيرة التنمية الألمانية، سفينيا شولتسه، التي وقعت إعلان التحالف مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة في برلين: “يتمتع المغرب بأفضل الظروف الملائمة لتحول الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر. وألمانيا تريد استيراد الهيدروجين”.

وأضافت شولتسه أن اقتصاد الهيدروجين الأخضر الجديد يجب أن يكون عادلا ويختلف عن الاقتصاد القائم على الوقود الأحفوري.

وقالت الوزيرة “نريد أن نفعل ذلك على نحول عادل وعبر شراكة، ليتمكن المغرب أيضا من تعزيز تحوله في مجال الطاقة والحصول على نصيبه العادل في سلاسل القيمة المستقبلية”.

وقال شتيفان فينتسل وكيل وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية للشؤون البرلمانية إنه بالنظر إلى القرب الجغرافي فإن برلين تدعم التعاون في مجال تجارة الكهرباء بين المغرب والاتحاد الأوروبي وانخراط شركات التكنولوجيا الألمانية والموردين في النهوض باقتصاد الهيدروجين هناك.

وذكرت التنمية المغربية إن أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في مدينة ورزازات بجنوب المغرب أُنشئت بدعم ألماني، مضيفة أن برلين تشارك أيضا في بناء أول محطة تجريبية للهيدروجين الأخضر في المغرب.

وأضافت الوزارة أن المحطة من المتوقع أن تنتج نحو عشرة آلاف طن من الهيدروجين سنويا، وهو ما يكفي لإنتاج 50 ألف طن من الصلب المُنتج باستخدام طاقة نظيفة، والذي يطلق عليه اسم الصلب الأخضر.

ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة التنمية الألمانية حول الجدول الزمني المتوقع لإنتاج الهيدروجين وتصديره إلى ألمانيا أو الوسائل المقررة لنقله إليها.

وتوقعت الوزارة المغربية مزيدا من الاستثمارات في إطار التحالف الألماني المغربي الجديد للمناخ والطاقة.

رويترز