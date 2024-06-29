مقتل شخص بطلق ناري في أسوان

لقي شخص مصرعه متأثراً بإصابته بطلق ناري في مركز إدفو شمال أسوان.

تلقت مرفق إسعاف أسوان إخطارًا من النجدة بالعثور على جثة شخص مصاب بطلق ناري.

انتقلت الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مقتل شخص بطلق ناري في منطقة الري بالرش في الرديسية بإدفو، يدعى مجدي م.، يبلغ من العمر 31 سنة.

تكثف مباحث إدفو جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبيه. تم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة. أخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

المصري اليوم