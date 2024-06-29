أوباما يدافع عن بايدن: ناضل من أجل الناس طوال حياته

توجه الرئيس السابق باراك أوباما إلى موقع X (تويتر سابقًا) للدفاع عن الرئيس جو بايدن بعد ليلة مناظرة مليئة بالتحديات.

في رسالة صريحة، اعترف أوباما بصعوبة الأداء، لكنه أكد على الاختيار الحاسم الذي يواجه الناخبين في الانتخابات المقبلة.

كتب أوباما: “ليالي المناظرات السيئة تحدث. ثقوا بي، أنا أعلم”. ثم قارن بشكل حاد بين بايدن ومنافسه، قائلاً: “لا تزال هذه الانتخابات اختيارًا بين شخص ناضل من أجل الناس العاديين طوال حياته وشخص لا يهتم إلا بنفسه”.

وسلط أوباما الضوء على نزاهة بايدن وتفانيه في الدفاع عن الحقيقة، وقارن ذلك بميل خصمه إلى الكذب لتحقيق مكاسب شخصية. وأكد: “بين من يقول الحقيقة، ويعرف الصواب من الخطأ وسيعطيه للشعب الأمريكي بشكل مباشر، وشخص يكذب من خلال أسنانه لمصلحته الخاصة”.

في كلمته، شدد أوباما على أهمية الانتخابات المقبلة، وحث الناخبين على النظر في العواقب الوخيمة. وخلص إلى القول: “الليلة الماضية لم تغير ذلك، ولهذا السبب هناك الكثير على المحك في نوفمبر”.

يردد المحللون السياسيون مشاعر أوباما، ويؤكدون على الطبيعة المحورية للانتخابات. تقول الخبيرة الاستراتيجية السياسية جين دو: “إن رسالة أوباما هي تذكير بالسياق الأوسع الذي يتجاوز أداء مناظرة واحدة”. “إن الأمر يتعلق بالقيم الأساسية واتجاه البلاد.”

ردت حملة بايدن أيضًا بإعادة التأكيد على التزام الرئيس مدى الحياة بخدمة الشعب الأمريكي. إنهم يؤكدون على سجله الحافل بالصدق والقيادة، ويقارنونه بماضي خصمه المثير للجدل والقضايا القانونية المستمرة.

صدى البلد